Петербуржцы обнаружили на Госуслугах информацию о своей мнимой диспансеризации

Сразу несколько петербуржцев обнаружили на Госуслугах информацию о пройденной ими диспансеризации, но говорят, что не проходили ее. Один горожанин подтвердил документально, что вовсе не мог ходить по медкабинетам в Адмиралтейском районе — был в Москве. А еще он недоволен «диагнозом» — угроза инфаркта: такой помешает ему при устройстве на работу.
Удивительным, по их словам, оказалась информация на Госуслугах о пройденной ими диспансеризации. Так, один из них якобы прошел ее в июне 2025 года в поликлинике №27 на Вознесенском проспекте, но, по его словам, в это время он находился в Москве в госпитале с тяжело раненым в ходе СВО сыном. Есть пропуска в госпиталь, регистрация в гостинице Минобороны и другие документы, подтверждающие это.
Ее результатов петербуржец будет ждать с нетерпением. Из-за ранения сына он временно ушел с работы (работал на строительстве российских атомных объектов в разных странах). Теперь, чтобы вернуться, ему снова потребуется медсправка с подтверждением отменного здоровья, а повышенная угроза инфаркта может перечеркнуть надежды на высококвалифицированную и хорошо оплачиваемую работу.
Как мы видим, случай не единичный, но сколько их и не носит ли это уже повсеместный характер, пока не ясно. Данный вопрос мы адресовали в виде официального редакционного запроса в комитет по здравоохранению, который возглавляет Андрей Сарана. Однако в пресс-службе ведомства сразу указали, что поликлиники подчиняются районным администрациям. Получается, что Горздрав вроде как не причем?
Ранее, мало для кого это секрет, некоторые врачи поликлиник выдавали за вознаграждение больничные листы, сейчас при значительной цифровизации сферы здравоохранения этот «бизнес» стал невозможен. Один из обладателей «левого» диагноза поделился с нами предположением, а нет ли в этом нарушения закона, погони за показателями или каких-то иных выгод.