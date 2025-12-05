Как помочь телу пережить новогодний забег по тарелкам с салатами

Новогодние праздники полны не только волшебства, но и тарелок на столах россиян. Организму потребуется помощь после бессонной ночи и гастротуру от таза с оливье и тарталеток с икрой.
В беседе для RuNews24.ru шеф-повар Степан Кубрак отметил, что застолье сопровождается большим количеством пищи, которое может восприниматься организмом тяжело.
В результате телу требуется провести детоксикацию. Это помогает вывести накопленные токсины, улучшить работу пищеварительной системы, повысить жизненный тонус и укрепить иммунитет.
Помочь телу без таблеток и капельниц
Капаться или закидываться углем необязательно. По мнению эксперта, телу после обилия алкоголя, жирной пищи и сладкого нужно вывести токсины. С этим лучше всего справиться вода. Достаточно увеличить ее количество.
Речь идет именно о чистой воде. Не о кофе или газировках.
Что съесть, чтобы помочь ЖКТ
Натуральные щетки для кишечника – основы иммунитета – овощи и фрукты. Особенно важны продукты, богатые антиоксидантами. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы и поддерживают здоровье клеток.
Временно поставить кофе в стоп-лист
Кофеин в деле детокса не лучший помощник. Повар отметил, что нужно ограничить употребление кофе и чёрного чая.
Лучше пить зелёный чай или травяные настои, обладающим мягким детокс-эффектом.
Волшебная таблетка
Еда и вода – не единственные помощники в деле восстановления. Лучше всего тело реагирует на сон и полноценный отдых.
Без сна любые пробиотики, кои будут не лишними в рационе, не будут работать на все 100%.
Подушка, темнота в спальне и свежий воздух – ключевые помощники при детоксикации.