Как помочь телу пережить новогодний забег по тарелкам с салатами

Новогодние праздники полны не только волшебства, но и тарелок на столах россиян. Организму потребуется помощь после бессонной ночи и гастротуру от таза с оливье и тарталеток с икрой.

Фото: phxere
В беседе для RuNews24.ru шеф-повар Степан Кубрак отметил, что застолье сопровождается большим количеством пищи, которое может восприниматься организмом тяжело.

В результате телу требуется провести детоксикацию. Это помогает вывести накопленные токсины, улучшить работу пищеварительной системы, повысить жизненный тонус и укрепить иммунитет.

Помочь телу без таблеток и капельниц

Капаться или закидываться углем необязательно. По мнению эксперта, телу после обилия алкоголя, жирной пищи и сладкого нужно вывести токсины. С этим лучше всего справиться вода. Достаточно увеличить ее количество.

Речь идет именно о чистой воде. Не о кофе или газировках.

Что съесть, чтобы помочь ЖКТ

Фото: pxhere
Натуральные щетки для кишечника – основы иммунитета – овощи и фрукты. Особенно важны продукты, богатые антиоксидантами. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы и поддерживают здоровье клеток.

Временно поставить кофе в стоп-лист

Кофеин в деле детокса не лучший помощник. Повар отметил, что нужно ограничить употребление кофе и чёрного чая.

Лучше пить зелёный чай или травяные настои, обладающим мягким детокс-эффектом.

Волшебная таблетка

Фото: Pxhere

Еда и вода – не единственные помощники в деле восстановления. Лучше всего тело реагирует на сон и полноценный отдых.

Без сна любые пробиотики, кои будут не лишними в рационе, не будут работать на все 100%.

Подушка, темнота в спальне и свежий воздух – ключевые помощники при детоксикации.

