Гонконгский грипп с фонтанирующей рвотой в предвкушении новогодних корпоративов и праздников

В России активно распространяется гонконгский грипп. Сегодня это преобладающий вирус, который передается чуть ли не молниеносно.
По данным Роспотребнадзора, гонконгский грипп сегодня составляет порядка 80 % случаев от всех случаев заражения гриппом. Прогнозы экспертов таковы, что он, вероятно, продолжит доминировать, ведь в прошлом эпидсезоне был не активен.
При этом не исключено, что основной удар мы испытаем после новогодних праздников и корпоративов. Это пора встреч и объятий. Контактов в этот период много: нужно поздравить коллег, друзей, семью. Неудивительно, что основной всплеск заболеваемости ежегодно приходится на период после новогодних каникул.
А в этот раз недуг может настигнуть россиян и прямо в канун праздника. Характерная особенность гонконгского гриппа — крайне короткий инкубационный период. Мойка78 рассказывает, чем опасен этот вирус, кто в группе риска, и как от него защититься.
Как появился гонконгский грипп
Гонконгский грипп является подтипом вируса гриппа A (H3N2). Свое название он получил по месту, где был впервые обнаружен.
Тогда эпидемия главным образом захлестнула страны Азии. Но распространилась она также на Африку, Австралию, Северную и Южную Америку. В США болезнь завезли солдаты, которые воевали во Вьетнаме. В Штатах от гонконгского гриппа в 60-е годы скончались более 33 тысяч человек.
В СССР гонконгский грипп тогда прошел почти незамеченным. Риски его проникновения в страну были снижены из-за железного занавеса и ограничений на международные поездки. Впрочем, всем известные строки Владимира Высоцкого «Очень вырос в целом мире / Гриппа вирус — три-четыре!», вероятно, были написаны именно про гонконгский грипп, которой в тот момент находился на пике.
Симптомы
У гонконгского гриппа очень короткий инкубационный период. Обычно вирус крайне быстро проникает в организм. С момента заражения до появления первых симптомов проходит только 1-2 дня.
К характерным признакам гонконгского гриппа относятся:
- Жар. Температура тела у больного повышается примерно до 39,5 градусов, а иногда и выше
- Сильный озноб
- Головная боль, особенно в области лба и глазниц
- Першение и боль в горле
- Сухой кашель
- Заложенность носа
- Ломота в мышщах и суставах
- Покрасневшие белки глаз. При движении они могут болеть. Происходит слезотечение, больной жалуется на ощущение песка в глазах
- Упадок сил и апатия
- У детей и пожилых людей могут возникать тошнота и диарея
Такое состояние, как правило, длится около 4-5 дней. После этого человек идет на поправку, если применялось адекватное лечение.
Тяжелое течение и осложнения
Если же гонконгский грипп как следует не пролечивался, а иммунитет пациента не смог побороть вирус, болезнь может перейти в тяжелую форму.
При ее развитии, в частности, могут возникнуть судороги и фонтанирующая рвота. Головная боль становится крайне интенсивной и нестерпимой. Снижается количество отделяемой мочи, а на теле появляется красная мелкоточечная сыпь.
В числе осложнений:
- пневмония — воспаление легких
- воспаление придаточных пазух (гайморит, фронтит)
- бронхит — воспаление бронхов
- отит — воспаление наружного, среднего или внутренного уха
- пиелонефрит — воспаление почек
- миокардит — воспаление сердечной мышцы (миокарда)
- менингоэнцефалит — воспаление мозговых оболочек и вещества головного мозга
- респираторный дистресс-синдром — крайне тяжелая дыхательная недостаточность
Риск осложнений достаточно высокий, особенно у групп риска.
Кто в группе риска
Как и любые другие вирусы, гонконгский грипп сильнее всего поражает детей в возрасте до 5 лет, пенсионеров (старше 65 лет), беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Для них профилактика в особенности важна.
Как правило, тяжелее всего гонконгский грипп переносят пожилые люди и дети в возрасте до двух лет. Среди этих групп самый высокий процент летальных исходов.
В числе хронических заболеваний, при которых риск осложнений выше:
- заболевания легких (астма, ХОБЛ)
- сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, ишемическая болезнь сердца)
- иммунодефицитные состояния (ВИЧ/СПИД, приём иммуносупрессивных препаратов)
- эндокринные заболевания (особенно диабет)
- заболевания почек и печени
- неврологические заболевания (например, рассеянный склероз)
- аутоиммунные заболевания (например, ревматоидные артрит)
Опасность для таких пациентов заключается не только в осложнениях, но и в том, что болезнь может спровоцировать обострение хронического заболевания.
Защитит ли стандартная прививка от гриппа
В Роспотребнадзоре успокаивают: вирусы гриппа А(H1N1) и B полностью соответствуют вакцинным штаммам. Хотя гонконгский грипп антигенно несколько отличается от вакцинного, ученые утверждают, что это существенно не влияет на защитные свойства препаратов, используемых для прививок в 2025-2026 годах.
При этом важно понимать, что вакцинация не гарантирует защиту от заражения на 100 %. Однако она позволяет предупредить развитие тяжелых форм заболевания.
Пресс-служба ведомства приводит слова директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арега Тотоляна:
«По первым результатам изучения сывороток крови от привитых в текущем сезоне людей установлено наличие защитного титра антител, нейтрализующих циркулирующий штамм вируса гриппа A(H3N2) на 80-90 %, что говорит о достаточной эффективности и протективных свойствах вакцинных препаратов».
Профилактика гонконгского гриппа
Самым надежным методом защиты от H3N2 Роспотребнадзор называет прививку. Лучше всего ее делать в сентябре — октябре, но даже поздняя вакцинация в декабре — январе может быть полезной.
Вместе с тем есть и другие правила, которые важно соблюдать, чтобы не подхватить вирус. Это:
- Соблюдение гигиены. Регулярно мойте руки с мылом и используйте антисептики. Для людей из групп риска нелишним будет носить маску в местах большого скопления людей.
- Сбалансированное питание. Организм должен получать достаточное количество витаминов, чтобы иммунитет не ослабевал в период простуд.
- Проветривание и увлажнение воздуха. Это снижает концентрацию вирусов и бактерий в воздухе, что особенно важно, если в доме находится заболевший.
- Хороший сон и соблюдение режима. Это тоже повысит общую сопротивляемость организма инфекциям.
- Не стоит забывать и про ответственное отношение к собственному здоровью. При появлении симптомов ОРВИ следует остаться дома, вызвать врача и ограничить контакты с окружающими.
Советы по лечению
- Прежде всего, важно сразу обратиться за помощью к медикам и не заниматься самолечением. Нередко заболевшие гриппом сразу бегут в аптеку за антибиотиками, хотя на деле они вовсе не работают против вирусов, и так пациенты могут даже ухудшить свое состояние.
- При гонконгском гриппе, как и при других вирусах, прописывают постельный режим, обогащенное витаминами питание и обильное питье.
- Пейте некрепкий чай, отвар шиповника, свежий сок или компот. Это поддержит терморегуляцию и поможет быстрее вывести токсины из организма.
- Противовирусные и другие препараты врач подбирает индивидуально. Но обычно терапия включает жаропонижающие средства (если температура выше 38,5 градусов), препараты против кашля и боли в горле, сосудосуживающие капли при насморке.