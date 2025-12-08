Мурашко: показатель младенческой смертности в России стал самым низким за всю историю

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко озвучил показатель младенческой смертности в России.
По его словам, сейчас он составляет около 3,5 промилле, кардинальных изменений к концу года не ожидается. Об этом Мурашко заявил в ходе открытия научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения – 2025».
«Сегодня показатель младенческой смертности у нас самый низкий за всю историю»,
– отметил министр здравоохранения.
Также Мурашко в ходе выступления отметил, что новорожденный должен быть максимально охвачен вниманием государства.