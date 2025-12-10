В Североморске проблемы с вызовом медиков на дом – пик ОРВИ вызвал рост обращений

Врачи с утра до глубокой ночи разъезжают по адресам болеющих в городе, пациенты столкнулись с задержками в прибытии скорой.
Североморская ЦРБ уже предупредила болеющих о переносе визитов врачей. Как сообщает ФедералПресс, виной тому служит всплеск заболеваемости ОРВИ.
В учреждении также попросили отнестись с понимаем к сложившейся ситуации. Все сервисы амбулаторно-поликлинических подразделений продолжают работают в штатном режиме.
Пациентам, у которых резко ухудшилось самочувствие, просили незамедлительно звонить в службы скорой медицинской помощи. Речь идет в том числе о случаях, когда у человека поднялась температура выше 39 градусов.
В Петербурге заболеваемость ОРВИ также растет. К 8 декабря уже учащиеся 262 классов сели на карантин из-за заболеваемости. Всего по России за неделю выявили более 23 тысячи случаев гриппа.
Число заболевших гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей выросло в 1,7 раза, общее число случаев увеличилось на 19,3%.
Больше всего пациентов со штаммом A(H3N2). Он также известен как гонконгский грипп. Мойка78 рассказывала, что известно об этом штамме и как его можно подхватить.