«Не только сон»: как отдыхать, чтобы быть здоровым

Положить голову на подушку и «отключить» поток мыслей на 8 часов – далеко не отдых и вот почему.
В беседе с RuNews24.ru обратился кандидат медицинских наук, доцент кафедры медико-биологических дисциплин медицинского факультета Университета «Синергия» Артем Фёдоров отметил, что под отдыхом понимается целый комплекс мероприятий, направленных на восстановление ресурсов человека.
Полноценный отдых – это сразу несколько составляющих. От работы должно отойти не только тело, но и психика, а также мозг.
Физический отдых
Здесь много не требуется. Достаточно сменить деятельность и подышать полной грудью на лоне природы. Лучший вариант – спорт или прогулка. Отличный вариант – массаж.
Психический отдых
Чтобы отдохнуть в данном случае, важно переключить внимание. Помогут хобби, общение с близкими или медитация.
Ограничение информационной нагрузки
Отложить скроллинг и отказаться от ноутбука с ТВ за час перед сном – идеальное решение. По словам эксперта, использование смартфонов перед сном приводит к кратковременному выбросу дофамина, может вызвать привыкание и не позволяет нервной системе полноценно восстановить силы и энергию.
Эмоциональный отдых
Здесь стоит заняться хобби или увлечениями. Каждому свое – от живописи до собирания пазлов. Главное -любить выбранное дело и фокусироваться на позитиве.
Здоровый сон
То, что обычно подразумевают под отдыхом. Именно сон способствует улучшению сердечно-сосудистого здоровья, психического здоровья, когнитивных функций, консолидации памяти, иммунитета, репродуктивного здоровья и гормональной регуляции.
Взрослым необходимо спать от 7 до 9 часов в сутки, а подросткам – сразу 8–10 часов. Чтобы отлично засыпать, не ворочаясь с боку на бок, важно сформировать определенную атмосферу уюта и безопасности: темная, тихая спальня, удобная кровать и спокойная музыка.