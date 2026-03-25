Роспотребнадзор предупредил грибников и дачников о рисках заражения геморрагической лихорадкой

Весной значительно вырастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Часто эту болезнь принимают за грипп, теряя драгоценное время.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, наибольшая опасность существует для грибников и дачников.

Риски заболеваемости связаны с тем, что весной начинается период большей активности мелких млекопитающих. Передается лихорадка в первую очередь от грызунов.

Подхватить инфекцию человек может при вдыхании зараженной пыли, в лесу во время сбора ягод и грибков, во время отдыха на природе, работы на даче, при проведении сельскохозяйственных работ и на лесоразработках.

Начинается болезнь остро, с подъема температуры до 38-40 градусов. Среди других симптомов — озноб, резкие головные боли, боли в мышцах, покраснение лица, шеи, верхней половины туловищ. Из-за таких проявлений болезнь сначала часто принимают за грипп.

В ведомстве напомнили, что больные ГЛПС не заразны для других людей.

Чтобы снизить риски заражения, важно убраться на участке, исключить возможность попадания мелких млекопитающих в здания, раскладывать ядоприманки и ловушки для грызунов.

Нельзя пить воду из неизвестных источников, важно тщательно мыть все овощи, а во время прогулок по лесу выбирать поляну или светлый участок.

Вакцины от болезни нет. Летальность составляет от 2% до 10-20% при особо тяжелых формах. Лечение должно проводить в стационаре, часто — в реанимации, поэтому при первых симптомах важно обратиться за медицинской помощью. В среднем на улучшение состояние уходит 9-13 дней.

