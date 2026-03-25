Роспотребнадзор предупредил грибников и дачников о рисках заражения геморрагической лихорадкой

Весной значительно вырастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Часто эту болезнь принимают за грипп, теряя драгоценное время.
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, наибольшая опасность существует для грибников и дачников.
Риски заболеваемости связаны с тем, что весной начинается период большей активности мелких млекопитающих. Передается лихорадка в первую очередь от грызунов.
Начинается болезнь остро, с подъема температуры до 38-40 градусов. Среди других симптомов — озноб, резкие головные боли, боли в мышцах, покраснение лица, шеи, верхней половины туловищ. Из-за таких проявлений болезнь сначала часто принимают за грипп.
В ведомстве напомнили, что больные ГЛПС не заразны для других людей.
Чтобы снизить риски заражения, важно убраться на участке, исключить возможность попадания мелких млекопитающих в здания, раскладывать ядоприманки и ловушки для грызунов.
Нельзя пить воду из неизвестных источников, важно тщательно мыть все овощи, а во время прогулок по лесу выбирать поляну или светлый участок.
