Уролог Лордкипанидзе назвал допустимое время нахождения в бане для мужчин

Эксперт рассказал, как часто и как долго можно находиться в бане мужчинам, если они планируют стать отцами или имеют хронические заболевания.
В беседе с изданием «Абзац» уролог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе подчеркнул, что два-три раза в неделю посещать бани могут желающие стать отцами. Огрaничение по времени посещения парилки в таком случае – 10–15 минут.
По словам уролога, яички у мужчины находятся вне тела и любое повышение температуры становится причиной ухудшения качества сперматогенеза. Если ходить в баню слишком часто, то хобби отразится как на качестве, сперматозоидов, так и семенной жидкости.
Стоит помнить о рисках отдыха в комплексах мужчинам, чей репродуктивный возраст уже окончился. Чем слабее здоровье, тем в более щадящем режиме нужно приходить в парилки. Высокие температуры – стресс для тела, который частично схож на борьбу с вирусом.
Ранее Минздрав заявил, что мужчинам, которые регулярно посещают бани, сауны или другие места с высокой температурой, в рамках репродуктивной диспансеризации назначают спермограмму.
В документе указано: если в анамнестической анкете пациент отвечает «Да» на вопрос о регулярном посещении таких мест, его направляют на второй этап обследования.