Диетолог Соломатина рассказала, когда здоровое питание приводит к депрессии

От /

Даже самые полезные продукты, употребляемые в неправильном сочетании или количестве, могут стать причиной депрессии и других психических расстройств. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: pxhere
По ее словам, основная проблема кроется в балансе микрофлоры кишечника. Дело в том, что полезные бактерии, которых в организме во много раз больше, чем самих клеток, нуждаются в пищевых волокнах для размножения. Если их недостаточно, эти помощники начинают голодать, что может привести к воспалительным процессам. Иммунная система, замечая непорядок, пытается атаковать через воспаление. А системное воспаление, в свою очередь, ухудшает кровоснабжение мозга, который очень чувствителен к кислороду и глюкозе, сообщает издание «Абзац».

Нарушение кровообращения и дефицит кислорода могут привести к разрушению нейронов и нарушению выработки нейромедиаторов, отвечающих за душевное равновесие. Современные исследования, по словам Соломатиной, связывают кишечные воспаления не только с депрессией, но и с такими состояниями, как шизофрения и аутизм.

Причиной дисбаланса часто становятся определенные виды бактерий, например клостридии и термофильные бактерии. Они активно размножаются на обработанной и сладкой пище, вытесняя полезных помощников. Проблема кроется в рационе, насыщенном обработанными продуктами и фастфудом, такими как колбаса и шоколад. В результате человек попадает в замкнутую систему, из которой сложно выбраться.

Прокрутить вверх