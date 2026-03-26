Диетолог Соломатина рассказала, когда здоровое питание приводит к депрессии

Даже самые полезные продукты, употребляемые в неправильном сочетании или количестве, могут стать причиной депрессии и других психических расстройств. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
Нарушение кровообращения и дефицит кислорода могут привести к разрушению нейронов и нарушению выработки нейромедиаторов, отвечающих за душевное равновесие. Современные исследования, по словам Соломатиной, связывают кишечные воспаления не только с депрессией, но и с такими состояниями, как шизофрения и аутизм.
Причиной дисбаланса часто становятся определенные виды бактерий, например клостридии и термофильные бактерии. Они активно размножаются на обработанной и сладкой пище, вытесняя полезных помощников. Проблема кроется в рационе, насыщенном обработанными продуктами и фастфудом, такими как колбаса и шоколад. В результате человек попадает в замкнутую систему, из которой сложно выбраться.
