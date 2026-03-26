В Свердловской области аборты теперь можно сделать только в госклиниках, коммерческие отказались

В Свердловской области все частные медицинские организации исключили искусственное прерывание беременности из перечня предоставляемых услуг.
В региональном Минздраве изданию подтвердили, что отказ произошел по инициативе самих организаций. Теперь аборты в Свердловской области проводятся только в государственных медучреждениях в рамках системы обязательного медицинского страхования.
К началу 2026 года в России около 800 частных клиник отказались от этой услуги. В 14 регионах она стала практически недоступна в коммерческом секторе. Среди них — Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, республики Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ.
В 2025 году в Петербурге врачи и психологи уговорили 761 беременную женщину не избавляться от плода.
Володин отметил, что женщина может посоветоваться с близкими или родителями, однако никто не должен оказывать на нее давление. Он подчеркнул, что рожать, воспитывать и кормить ребенка предстоит именно матери, поэтому окончательное решение остается за ней. Задача государства, по его словам, — помогать женщине и создавать условия, чтобы решение склонялось в пользу рождения ребенка, но не принимать его за нее.
В начале года Минздрав ужесточил требования к медучреждениям, проводящим аборты. Теперь процедуру можно сделать только в клиниках, где есть операционная, а также круглосуточное дежурство врача-анестезиолога-реаниматолога. Кроме того, необходимо обеспечить возможность транспортировки пациентки в больницу по скорой в течение 20 минут.