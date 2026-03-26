В Свердловской области аборты теперь можно сделать только в госклиниках, коммерческие отказались

От /

В Свердловской области все частные медицинские организации исключили искусственное прерывание беременности из перечня предоставляемых услуг.

Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному минздраву. По его словам, клиники приняли такое решение самостоятельно, даже если располагали всеми необходимыми условиями для проведения процедур.

В региональном Минздраве изданию подтвердили, что отказ произошел по инициативе самих организаций. Теперь аборты в Свердловской области проводятся только в государственных медучреждениях в рамках системы обязательного медицинского страхования.

К началу 2026 года в России около 800 частных клиник отказались от этой услуги. В 14 регионах она стала практически недоступна в коммерческом секторе. Среди них — Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, республики Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ.

В 2025 году в Петербурге врачи и психологи уговорили 761 беременную женщину не избавляться от плода.

Ранее Мойка78 рассказывала, что председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о том, кто должен принимать решение о прерывании беременности. По его мнению, это право остается за самой женщиной, которая должна исходить из своей жизненной ситуации.

Володин отметил, что женщина может посоветоваться с близкими или родителями, однако никто не должен оказывать на нее давление. Он подчеркнул, что рожать, воспитывать и кормить ребенка предстоит именно матери, поэтому окончательное решение остается за ней. Задача государства, по его словам, — помогать женщине и создавать условия, чтобы решение склонялось в пользу рождения ребенка, но не принимать его за нее.

В начале года Минздрав ужесточил требования к медучреждениям, проводящим аборты. Теперь процедуру можно сделать только в клиниках, где есть операционная, а также круглосуточное дежурство врача-анестезиолога-реаниматолога. Кроме того, необходимо обеспечить возможность транспортировки пациентки в больницу по скорой в течение 20 минут.

Прокрутить вверх