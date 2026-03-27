В рамках диспансеризации женщинам сделают бесплатный анализ на ВПЧ



Женская половина населения России сможет бесплатно узнать, заражена ли вирусом папилломы человека.

Фото: abn.agency
В методических рекомендациях Минздрава РФ по проведению репродуктивной диспансеризации отмечается, что анализ можно будет сделать во время первого этапа диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья.

Его проведут у женщин в возрасте 21-49 лет. Как сообщает ТАСС, исследование проводят один раз в пять лет, в случае положительного теста – один раз в год.

С ВПЧ в России борются. Накануне стало известно, что Минздрав одобрил отечественный препарат «Цегардекс» для вакцинации детей от 9 до 17 лет от вируса.

В 2027 году в стране также планируют включить отечественную вакцину от ВПЧ в национальный календарь прививок.

Прокрутить вверх