Роспотребнадзор: вариант COVID-19 «Цикада» пока не пробрался в Россию

Вариант коронавируса BA.3.2, получивший название «Цикада», начал приобретать заметное эпидемиологическое значение в 2025 году, однако в России он не обнаружен. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, эта линия SARS-CoV-2 относится к варианту «Омикрон». По информации центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), регистрации BA.3.2 по всему миру фиксировались с ноября 2024 года по февраль 2026 года. В Европе вариант стал выявляться с лета 2025 года.
«Цикада» появилась в конце 2024 года как поздняя линия BA.3, а заметное эпидемиологическое значение начала приобретать в 2025 году. В России, согласно национальной базе данных VGARus, этот вариант не зафиксирован.
В Роспотребнадзоре пояснили, что интерес к «Цикаде» вызван ее генетическими отличиями от более распространенных недавних линий и выраженными изменениями в S-белке. Это позволяет рассматривать вариант как потенциально способный к повышенному иммунному ускользанию. При этом убедительных данных о том, что BA.3.2 вызывает более тяжелое течение болезни по сравнению с другими современными вариантами, нет.
Ведомство продолжает мониторинг возбудителей ковид-19 с углубленным исследованием проб из всех регионов России.