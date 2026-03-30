В Госдуме для помощи аллергикам предложили создать «Карту Сеченова»

В Госдуме предложили ввести новую меру для укрепления здоровья граждан и поддержки людей с сезонными заболеваниями, в том числе аллергией.
Автор инициативы предложил ввести для всех граждан, включая аллергиков, аналог «Пушкинской карты» — например, «Карту Сеченова» — для профилактики заболеваний. По замыслу, на нее можно было бы направлять 10 тыс. рублей в год на лекарства или поддержку здорового образа жизни. Предполагается, что карта будет электронной и действующей для всех работающих граждан, а также самозанятых, сообщает издание «Абзац».
«Карта Сеченова», как ожидается, позволит гражданам более осознанно подходить к своему здоровью, получая доступ к необходимым препаратам и оздоровительным услугам. Это, в свою очередь, может способствовать повышению производительности труда, укреплению иммунитета работающего человека и развитию экономики.
Весной нередко происходит пик пыльцы, что всегда становится серьезным испытанием для аллергиков.
В этот раз календарная весна в Петербурге совпала с климатической. Обычно в марте еще лежит снег, но в 2026 году нагрянуло небывалое тепло. В связи с этим петербуржцы, страдающие от весенней аллергии на пыльцу, уже начали сталкиваться с первыми симптомами. В последнее время многие аллергики могли заметить, что дышать моментами становится тяжелее, появился зуд в глазах и отеки. Некоторые уже принимают таблетки.
Например, ольха — первое на очереди аллергенное растение — уже распустила почки. Она зацветает в Петербурге, Ленобласти, Новгородской и Псковской областях.