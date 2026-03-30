В Подмосковье в больницу попали двое мужчин с оспой обезьян

В Домодедовскую больницу госпитализированы два пациента с оспой обезьян.

Жанровое фото: abn.agency
Пресс-служба Домодедовской больницы подтвердила РИА Новости, что двое пациентов с оспой обезьян поступили в медучреждение. Ранее в тг-каналах начала распространяться информация о госпитализации двух мужчин с высокой температурой. В начале марта в больницу попадали еще трое пациентов, двоих из них уже выписали.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал об усилении активности вируса оспы обезьян. По его словам, после полной ликвидации человеческой (натуральной) оспы в 1980 году ученые взяли под особый контроль аналогичные инфекции, опасаясь их возможного распространения в освободившейся биологической нише. Спустя 50 лет можно наблюдать значительное усиление активности вируса

В середине февраля межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщало о двух случаях заболевания в Петербурге у туристов, вернувшихся из Таиланда. Еще один пациент был госпитализирован в инфекционный стационар на прошлой неделе. Тогда специалисты взяли ситуацию на контроль и организовали комплекс противоэпидемических мероприятий.

Глава комитета по здравоохранению Андрей Сарана отмечал, что в Северной столице нет риска массовой вспышки оспы обезьян.

Эпицентром распространения заболевания остается Африка. За год зарегистрировано более 50,8 тыс. случаев заражения, большинство — в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне. Основной путь передачи — тесный физический контакт с больным. На пунктах пропуска через грaницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль.

