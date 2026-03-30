В Подмосковье в больницу попали двое мужчин с оспой обезьян

В Домодедовскую больницу госпитализированы два пациента с оспой обезьян.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал об усилении активности вируса оспы обезьян. По его словам, после полной ликвидации человеческой (натуральной) оспы в 1980 году ученые взяли под особый контроль аналогичные инфекции, опасаясь их возможного распространения в освободившейся биологической нише. Спустя 50 лет можно наблюдать значительное усиление активности вируса
Глава комитета по здравоохранению Андрей Сарана отмечал, что в Северной столице нет риска массовой вспышки оспы обезьян.
Эпицентром распространения заболевания остается Африка. За год зарегистрировано более 50,8 тыс. случаев заражения, большинство — в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне. Основной путь передачи — тесный физический контакт с больным. На пунктах пропуска через грaницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль.