Минздрав объявил о финальной стадии создания российской менингококковой вакцины

Российские производители находятся на завершающей стадии клинических испытаний отечественной вакцины для профилактики менингококковой инфекции.

Об этом сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Рафаэль Шавалиев, передает РБК.

Вскоре производители смогут получить регистрационное удостоверение.

Вакцину будут производить в России по полному циклу. Сейчас одна из таких вакцин разрабатывается в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток.

Менингококковая инфекция — острое бактериальное заболевание, которое характеризуется стремительным течением — от насморка до развития менингита проходят сутки. Передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Среди основных симптомов — резкая лихорадка с температурой до 40 градусов, ригидность мышц, звездчатая сыпь. Летальность без лечения составляет до 50% случаев. Главная профилактика — это вакцинация.

В России вакцинация проходит в соответствии с календарем прививок. Использовать в будущем для этого будут отечественные препараты.

