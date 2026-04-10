Минздрав объявил о финальной стадии создания российской менингококковой вакцины

Российские производители находятся на завершающей стадии клинических испытаний отечественной вакцины для профилактики менингококковой инфекции.
Об этом сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Рафаэль Шавалиев, передает РБК.
Вскоре производители смогут получить регистрационное удостоверение.
Менингококковая инфекция — острое бактериальное заболевание, которое характеризуется стремительным течением — от насморка до развития менингита проходят сутки. Передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Среди основных симптомов — резкая лихорадка с температурой до 40 градусов, ригидность мышц, звездчатая сыпь. Летальность без лечения составляет до 50% случаев. Главная профилактика — это вакцинация.
