Журналист Геннадий Орлов дал оценку уровню «Зенита».

Орлов напомнил, что команда потерпела два поражения подряд. Это плохой результат для лидера. Журналист отметил, что остальные клубы пока не могут использовать потерю очков «Зенита» и выйти вперед. Он поблагодарил соперников за это.

Журналист отметил Клаудиньо. Орлов считает, что его выход на замену в матче с «Арсеналом» преобразил игру команды из Санкт-Петербурга. Бразилец стал лидером команды, начал создавать моменты, «Зенит» получил перспективу развития комбинации.

Орлов посоветовал команде не равнять себя по российскому чемпионату. С такой стратегией выиграть не получится. Команда, по мнению журналиста, должна быть впереди всех.

«У нас лучшая база, лучший город, лучший тренер. Поэтому надо быть лучшими на футбольном поле», – заявил Орлов.

«Зенит» идет на первом месте в таблице РПЛ. «Сочи» отстает от команды из Санкт-Петербурга на 2 очка.