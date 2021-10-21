Российские поклонники спортивной гимнастики не смогли посмотреть финал чемпионата мира среди женщин в многоборье. Федеральный канал «Матч ТВ» не транслирует соревнования, которые проходят в японском Китакусю с 18 по 24 октября.

Напомним, что сегодня состоялись соревнования в многоборье у женщин. Победу в них одержала Ангелина Мельникова. Она принесла России первое за 11 лет золото в данной дисциплине. До этого победы трижды одерживала Светлана Хоркина (в 1997, 2001 и 2003 году), а в 2010-м побеждала Алия Мустафина.

Сегодня на «Матч ТВ» во время выступлений женщин в многоборье показали фильм 1972 года «Яростный кулак» («Кулак ярости») с Брюсом Ли в главной роли. Отметим, что кино можно официально посмотреть на YouTube. После него в эфир вышли выпуск новостей, передача «Специальный репортаж» и студия «Все на Матч!».

В 14:30 стартовал показ матча второго круга «ВТБ Кубка Кремля» между Андреем Рублёвым и Адрианом Маннарино, но к началу их игры соревнования гимнасток уже завершились.

Сборная России из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне выступает на ЧМ по гимнастике (и чемпионатах мира в других видах спорта) под нейтральным флагом, под названием «сборная Федерации спортивной гимнастики России» (RFG).