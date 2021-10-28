В Казани завершился первый день Кубка мира по плаванию. На турнире в 25-метровом бассейне у россиян золото 18-летнего Алексея Ткачева из Санкт-Петербурга и десяток других медалей.

Сегодня, 28 октября, на этапе Кубка мира в Татарстане разыграли 12 комплектов наград.

В финальном заплыве на 400 метров кролем бронзовую медаль взял Даниил Шаталов, среди женщин третьей была Александра Быкова.

В плавании на спине отличились Алексей Ткачев и Дарья Васькина. Представитель Санкт-Петербурга, входящий в состав национальной сборной на этих соревнованиях, принес единственное золото команде в этот день, выиграв дистанцию 200 метров. Васькина была третьей на самой короткой дистанции.

В финале на 200 метров баттерфляем серебро взяла Анастасия Маркова. На дистанции вдвое короче среди мужчин третьим стал Павел Самусенко.

Весь пьедестал соревнований заняли россиянки на 200 метров брассом: Виталина Симонова приплыла первой, за ней – Юлия Ефимова и Мария Темникова.

Антон Чупков на дистанции 100 метров брассом стал третьим, Владимир Морозов был вторым в кролевом спринте, а Климент Колесников взял серебро на 100 метров комплексом.

Этап Кубка мира по плаванию в Казани продолжится до 30 октября. В последний день соревнований будут награждены лучшие пловцы по итогам нескольких стартов в этом сезоне.