До Олимпиады 2022 года в Пекине осталось меньше ста дней. До старта олимпийского турнира в женском одиночном катании чуть больше — он начнётся 15 февраля и завершится 17-го.

Фаворитом Олимпиады уже сейчас называют Камилу Валиеву, и по праву: на данный момент это лидер мирового сезона с ошеломляющими баллами и выверенным сложным контентом. Но все ли у неё есть для того, чтобы действительно забрать личное золото Пекина?

Nevasport запускает серию текстов о девушках, которые идут в гонке за место на Олимпиаде и за олимпийское золото. Мы рассмотрим достоинства каждой претендентки и также те факторы, которые понадобятся ей, чтобы выиграть золотую медаль. Первая на разборе — чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

Что уже есть у Камилы? Это, прежде всего, набор элементов ультра-си: тройной аксель в короткой программе и набор тройной аксель + три четверных прыжка в произвольной, который она почти стабилизировала. Да, это не старшие квады, но это те прыжки, которые Валиева теперь делает практически всегда чисто. Ещё один серьёзный плюс: это отличные GOE на всех непрыжковых элементах. Валиева не срывает вращения и не теряет в уровнях дорожек, доделывая все до конца и впечатляя всех своей растяжкой.

Компоненты Валиевой высоки уже сейчас: ей ставят столько, сколько Алине Загитовой ставили во время её олимпийского триумфа и им не надо расти старт за стартом, чтобы фигуристка была конкуретноспособной не только в технике. Баланс хорошего катания и сложной техники — большое достоинство Камилы, которое и выделяет её среди других, делает её главной претенденткой на олимпийское золото в личном турнире.

Казалось бы, если завтра будут Олимпийские игры, выпускай её на лёд — и она заберёт заслуженное золото. Но против Валиевой играет время. Ей ещё нужно пройти путь из нескольких стартов, чтобы выступить в Пекине.

Что нужно Валиевой, чтобы стать олимпийской чемпионкой? Это уверенность в себе и крепчайшие нервы — чтобы выкатать то, что стоит в её программе. Об этом мы сможем судить только к самым крупным стартам — тогда давление на фаворитку станет колоссальным. Справится ли с этим давлением лидирующая в гонке за золото Валиева? Это пока вопрос.

На фоне Александры Трусовой, которая имеет некоторые психологические блоки, Валиева выглядит стабильнее, но нужно доказать это на деле. Нужно преодолеть ещё один этап Гран-при, финал Гран-при, куда Камила уже летит на всех парах, чемпионат России в Санкт-Петербурге, чемпионат Европы в Таллинне… На любом из этих стартов может произойти форс-мажор — и уверенность может поубавиться.

Крепкий иммунитет тоже потребуется Камиле — отличную форму и стабильность можно растерять, просто подхватив коронавирус, а пандемия в России все ещё продолжается. В прошлом году очень невовремя заболели Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная — так что Валиевой нужно беречь себя как зеницу ока. И тогда Камиле, фактически, уже не будет равных.