В олимпийском городе Турине уже завтра, 5 ноября, стартует третий этап серии Гран-при по фигурному катанию.

Изначально этот турнир должен был проходить в Китае, но местная федерация отказалась от его проведения из-за сложностей с логистикой (прямых рейсов в Чунцин толком нет) и организацией «пузыря». Соревнования гостеприимно подхватила Италия, так что мы можем наблюдать серию Гран-при в полном формате.

Какие фавориты выступят в Италии и где России ждать медалей — отвечает Nevasport.

Алиев, Гуменник и Коляда против Юмы Кагиямы

На этапе в Италии мы увидим мужскую сборную России во всей красе. Здесь и чемпион Европы Дмитрий Алиев, и призёр Олимпиады и ЧМ Михаил Коляда, и подрастающий мультиквадист Петр Гуменник.

Пока из этой тройки на международных стартах лучший результат показал Петр Гуменник — на Мемориале Дениса Тена он получил 263 балла. Коляда в Финляндии накатал почти на 257 баллов, а Алиев там же в Эспоо накатал на 249 баллов. У всех были ошибки, но у Гуменника, который катался менее чем неделю назад, их было меньше всего.

Главные соперники россиян — Юма Кагияма, Боян Цзинь и Даниэль Грассль. Самый опасный из них — Кагияма, который на прошлом ЧМ обошёл Юдзуру Ханю и уже сейчас выкатывает набор с шестью четверными на две программы на 277 баллов. Цзинь и Грассль — слишком нестабильные, но и у них может выдаться хороший день.

В парах — российские дебютанты

От России в Италию отправятся две молодые спортивные пары — это чемпионы России среди юниоров Юлия Артемьева/Михаил Назарычев из пермской школы и Алина Пепелева/Роман Плешков из команды Нины Мозер. С соперниками на этапе им повезло не слишком: в списке значатся две китайские пары Веньцзин Суй/Цун Хань и Чен Пэнь/Ян Цзинь, которые могут застолбить за собой два первых места. Основными конкурентами российских пар за третье место станут Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе.

На прошлой неделе Артемьева/Назарычев выступили на этапе Кубка России в Сочи и показали там не слишком успешные прокаты, проиграв по сумме баллов юниорам Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку. Так что на Гран-при пора реабилитироваться.

Степанова/Букин возродят российские танцы?

Пока медалей в танцах в этой серии Гран-при у нас не было, но Александра Степанова и Иван Букин вполне могут принести первую. Мы пока не видели постановки на новый сезон, поскольку паре пришлось лечиться, но к этапу в Италии ребята подходят во всеоружии. В ритм-танце нас ждёт Шон Мендес и трек от Apashe, а в произвольном — «Ромео и Джульетта».

На фоне разговоров о том, что первые три номера сборной России сейчас страдают от проблем со здоровьем, выступление Степановой и Букина может возродить веру в российские танцы.

Но соперники у пары более чем серьёзные — это Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, а также победители этапа Гран-при в США и действующие серебряные призёры ЧМ Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Вернула ли Щербакова четверные прыжки?

Главная битва на этапе случится в женском одиночном катании. И героинями её станут две россиянки из группы Этери Тутберидзе — Майя Хромых и Анна Щербакова. Действующая чемпионка мира пока держит интригу — в каком состоянии её четверные прыжки, всё ещё неизвестно. Без четверных Щербакова по баллам пока проигрывает трикселистке Елизавете Туктамышевой и Александре Трусовой, которая также имеет проблемы со здоровьем, но даже имея их, четверной лутц крутит и выступает чисто.

У её более молодой соперницы все радужнее — Майя практически научилась выкатывать программу с двумя четверными тулупами и имеет в копилке сальхов. Другое дело, что сейчас нужно определиться с контентом: на турнире в Будапеште Хромых обнулили один прыжок из-за повтора.

Также на этапе выступит ученица Алексея Мишина Софья Самодурова, на турнире в Будапеште она стала третьей вслед за Майей и Анной. Главными ее соперницами за попадание на пьедестал станут кореянки — Ын Су Лим и Е Лим Ким, а также японка Маи Михара, которая на прошлой неделе стала четвертой на Skate Canada. Борьба будет очень непростая, но на то Мишин и называл Самодурову бойцом.