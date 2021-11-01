Антонио Конте станет новым главным тренером «Тоттенхэма», утверждает итальянский журналист Николо Скира в Твиттере. По данным источника, специалист заключит контракт на 15 миллионов евро в год сроком до 2023 года. Официально о назначении будет объявлено в ближайшие часы, а уже завтра тренер проведёт первую тренировку.

Ранее с поста главного тренера «Тоттенхэма» был уволен Нуну Эшпириту Санту, возглавивший команду летом. Под его руководством лондонцы одержали пять побед и потерпели пять поражений в десяти играх чемпионата Англии. В последней игре под руководством португальца «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что недавно Конте назывался возможным сменщиком Уле Гуннара Сульшера в «МЮ».

Конте уже работал в Англии, с 2016 по 2018 год возглавляя «Челси». Последние два сезона он руководил «Интером» и стал с ним чемпионом Италии-2020/21. Летом специалист оставил клуб из-за несогласия с политикой руководства.