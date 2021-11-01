Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию в командном турнире Меган Дюамель высказалась о программах российской фигуристки Алёны Косторной. По мнению Дюамель, 18-летней россиянке не хватает сложности катания для того, чтобы бороться за победу в соревнованиях.

«Мне нравится Алена, два года назад она была моим фаворитом среди девушек, — цитирует «Спорт-Экспресс» Дюамель. — Но если вы внимательно посмотрите на ее выступления в Канаде, то станет видно, что ее программы совсем пустые. У нее нет таких связок, хореографии, как у Камилы, Елизаветы, японок. Она должна показывать более сложное катание, чтобы повышать свои компоненты».

Косторная — чемпионка Европы-2020 в одиночном катании, победительница финала «Гран-при» в том же сезоне и трёхкратный призёр чемпионатов России.