Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса». В предыдущей игре в Санкт-Петербурге «Юве» победил 1:0, а до этого выиграл пять матчей подряд. К завтрашней игре туринцы подходят с трёхматчевой безвыигрышной серией. По словам специалиста, ему сложно оценить, как это может повлиять на игру «Ювентуса».

«До игры никто не может сказать, сложнее или легче будет. Только игра покажет, насколько это повлияло. Но отмечу, что в Лиге чемпионов у «Юве» все прекрасно, особо переживать не о чем, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Семака. — Поражение оставит нам только гипотетические шансы. И сейчас ситуация достаточно сложная, учитывая расклад сил».

Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится в Турине 2 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени.