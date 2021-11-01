Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию в командном турнире Меган Дюамель оценила выступление россиянки Камилы Валиевой в дебютном взрослом сезоне. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе выиграла этап «Гран-при» Skate Canada, но Дюамель считает, что фигуристке надо поработать над хореографией.

«думаю, что ее главный фокус был на исполнении трех квадов и тройного акселя, — цитирует «Спорт-Экспресс» Дюамель. — Следующим шагом для нее будет добавление нюансов, маленьких деталей, эмоций и хореографии. Теперь нужно улучшаться в этой сфере».

На Skate Canada Валиева одержала победу с тремя мировыми рекордами: за технику в произвольной программе (106,15), за баллы в произвольной программе (180,89) и за сумму (265,08).