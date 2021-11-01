Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. По данным Tuttosport, на хавбека сборной России обратили внимание в «Сассуоло». 26-летний игрок входит в шорт-лист чёрно-зелёных.

«Аталанта» рассматривает вариант аренды Миранчука. Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Торино». При этом не исключён переход футболиста в чемпионат Испании или Англии.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года за 14,5 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник провёл восемь матчей и отдал две голевых передачи. Он был вызван в сборную России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).