Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не поможет команде по меньшей мере три ближайших месяца, сообщает пресс-служба клуба. Форвард провёл диагностическую и терапевтическую процедуру у врача Хосепа Бругады. Обследование выявило у него сердечную аритмию. В течение трёх месяцев он будет лечиться и восстанавливаться.

33-летний аргентинец попросил замену в матче чемпоната Испании по футболу против «Алавеса» (1:1) на 41-й минуте. Форвард испытывал боли в груди, у него была выявлена тахикардия.

Агуэро перешёл в «Барселону» на правах свободного агента этим летом. Старт сезона он пропустил из-за травмы и на данный момент провёл в составе команды пять матчей, забив один мяч «Реалу» (1:2) в «эль класико». Полностью он отыграл только матч с «Райо Вальекано».