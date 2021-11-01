Олимпийская чемпионка-2018 в командном турнире, двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель высказалась о катании Александры Трусовой. Дюамель очень нравится выступление фигуристки, в нынешнем сезоне, и она считает, что россиянка смогла бы проявить себя в парном катании.

«Ее произвольная программа этого года очень хороша — и музыка, и хореография. Возможно, это ее лучшая программа в карьере. Когда она катается, она атакует! — цитирует «Спорт-Экспресс» Дюамель. — И мне это очень импонирует. Кстати, из нее получилась бы отличная парница. Такой тип личности очень подходит».

https://www.sport-express.ru/figure-skating/news/megan-dyuamel-zayavila-chto-vidit-trusovu-v-drugom-vide-figurnogo-kataniya-1852645/