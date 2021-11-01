Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов является основным претендентом на пост наставника «Химок», утверждает «РБ-Спорт». Это будет возможным, если Российский футбольный союз согласится на совмещение постов: Галактионов останется работать и во главе молодёжки.

В ближайшее время специалист встретится с президентом РФС Александром Дюковым, чтобы тот разрешил ему совмещать должности.

Запасным вариантом для «Химок» остаётся Сергей Юран. Специалист уже возглавлял подмосковный клуб в 2020 году и вышел с ними в премьер-лигу, а также добрался до финала Кубка России.

25 октября пост главного тренера «Химок» Оставил Игорь Черевченко. Штаб клуба покидают и его ассистенты Валерий Климов и Игорь Семшов. Сейчас пост исполняющего обязанности наставника занимает Юрий Матвеев.

После 13 туров «Химки» имеют в активе 12 очков и идут в зоне вылета РПЛ.