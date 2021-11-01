«Антальяспор» победил «Гиресунспор» в матче 11-го тура чемпионата Турции по футболу со счётом 2:1.

Оба мяча у команды из Антальи провёл анголец Фреди на 20-й и 49-й минуте. Единственный мяч у «Гиресунспора» забил Фуссейни Диабате с пенальти на шестой добавленной минуте.

90 минут в составе «Антальяспора» Отыграл озащитник сборной России Фёдор Кудряшов. Сегодня, 1 ноября, 34-летний футболист был включён в состав национальной команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

В стартовом составе «Гиресунспора» вышел россиянин Магомед-Шапи Сулейманов. Форвард был заменён на 58-й минуте.

«Антальяспор» поднялся в таблице на 14-е место турецкой суперлиги . «Гиресунспор» с 9 очками идёт в зоне вылета 19-м.