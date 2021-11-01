Назван состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧМ-2022. Артемий Панарин и Игорь Шестёркин успешно играют в НХЛ. Евгения Медведева стала телеведущей. «Зенит» победил «Енисей» в Единой лиге ВТБ. Аслан Карацев завершил выступление на «Мастерсе» в Париже. Самые интересные новости спорта 1 ноября – в дайджесте Nevasport.

Ассист Панарина и 32 сейва Шестеркина помогли «Рейнджерс» забрать два очка в НХЛ

Сегодня ночью, 1 ноября, «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 1:3.

Евгения Медведева появилась в роли ведущей на «Матч ТВ»

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева дебютировала в качестве ведущей телеканала «Матч ТВ».

Винер-Усманова рассказала, выступят ли сестры Аверины на Олимпиаде-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, могут ли Дина и Арина Аверины выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Опубликован состав сборной России на ноябрьские матчи ЧМ-2022

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала состав сборной России на матчи 11-го и 12-го туров отборочного раунда к чемпионату мира – 2022 против национальных команд Кипра и Хорватии.

«Зенит» разгромил «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал крупную победу над красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Карацев уступил американцу Корде и вылетел с «Мастерса» в Париже в первом круге

Российский теннисист Аслан Карацев уступил представителю США Себастьяну Корде в первом круге «Мастерса» в Париже.

Кравцов вызван в молодёжную сборную России

Российский футбольный союз опубликовал список игроков, вызванных в молодёжную сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2023. В команду вызван один футболист «Зенита» — полузащитник Кирилл Кравцов.