Исследователи из Кембриджского университета в составе международной команды учёных смогли проследить за течением болезни Альцгеймера и выявили причину её прогрессирования.

Статья, посвящённая исследованию, получила название Science Advances.

Ученые обнаружили, что нарушение в начальной стадии затрагивает сразу несколько областей мозга, а не начинается в одной точке. Это является причиной стремительного прогрессирования деменции.

Это удалось благодаря анализу посмертных образцов мозга пациентов с болезнью Альцгеймера, а также результатов ПЭТ-сканирования живых пациентов с когнитивными нарушениями различного уровня..

Основной механизм, из-за которого может быстро прогрессировать болезнь Альцгеймера, это появление агрегатов в отдельных областях мозга, но не распространение их из одной в другую.