Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказал мнение о том, сможет ли команда победить «Ювентус» в выездном матче Лиги чемпионов.

Слова Ловрена цитирует портал Sport24.

По мнению Ловрена, в предыдущем матче «Зенит» был близок к хорошему результату, однако команде не хватило самой малости. «Чтобы завершать атаки, нужно быть чуть смелее. Нужно атаковать большим количеством футболистов», — сказал Ловрен, добавив, что команде нужно работать над этим компонентом.

Как считает Ловрен, победа «Зенита» в Турине реальна, поскольку в домашнем матче с «Ювентусом» у петербуржцев были шансы.

«Нам надо быть более храбрыми, чаще быть с мячом, больше атаковать. Нам нечего терять. Так давайте поедем туда и покажем наш лучший футбол и оставим на поле все. Это реально», — сказал Ловрен, добавив, что и топовая оборона «Юве» тоже ошибается.

Напомним, матч «Ювентус» — «Зенит» состоится сегодня, 2 ноября.