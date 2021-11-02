Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов сдал второй тест на коронавирус и получил отрицательный результат.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на менеджера футболиста Елену Болотову.

«Второй тест Федора отрицательный», — сообщила Болотова.

Напомним, из-за сомнительного теста на коронавирус Смолов не принял участие в матче 13-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против «Нижнего Новгорода». Также под вопросом находилось его участие в дальнейших матчах «Локомотива» в Лиге Европы и РПЛ плюс его вызов в сборную России по футболу на ноябрьские матчи против Кипра и Хорватии в отборе на ЧМ-2022.

Но поскольку второй тест футболиста показал отрицательный результат, то игрок сможет присоединиться к национальной команде, в итоговый список которой он вошел вчера, 1 ноября.