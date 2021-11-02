Норвежские биатлонистки, чемпионки мира Тириль Экхофф и Ингрид Тандревольд рассказали о том, как они общаются с биатлонистками из других стран на этапах Кубка мира и на сборах.

В новом выпуске подкаста «Непрошедший габарит» Экхофф отметила, что становится все более закрытой и не так много общается с иностранками. Тандревольд отметила, что ей было приятно общаться с французскими биатлонистками на летнем сборе, а также хорошо общаются шведки.

«Еще есть россиянка – Екатерина Юрлова. Она просто чудесная, невероятно милая«, — отметила Экхофф, а Тандревольд добавила, что остальные россиянки практически не говорят на английском.

«И у них обычно чрезвычайно стервозный взгляд. Я просто-напросто пугаюсь«, — сказала Экхофф.