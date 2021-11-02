Исландский футболист норвежского футбольного клуба «Согндал» Эмиль Палссон пережил остановку сердца прямо во время матча 27-го тура чемпионата Норвегии по футболу.

Соперником «Согндала» в этой встрече был клуб «Стьордалс Блинк», матч приостановили на 12-й минуте, поскольку Палссону стало плохо. Позднее стало известно, что игрок перенес сердечный приступ.

Слова журналиста Чейнджа Ромерена, очевидца событий, цитирует телеканал TV2. «Медицинский персонал явно очень хорошо обучен. Прошло несколько секунд, прежде чем они оказались на поле. Они накрыли его так же, как это было сделано с Кристианом Эриксеном», — сказал журналист.

Отметим, Палссона успешно реанимировали, после чего доставили в больницу, где он будет проходить лечение и дальнейшее обследование.