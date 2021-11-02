Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался о шансах команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

По словам Ловрена, которые цитирует портал Sport24, если есть математический шанс, то он будет верить в лучшее, а команда будет биться до конца.

«Я приехал в Петербург со стремлением выходить в следующие раунды турнира. Но третье место плохим результатом для нас не будет. Все-таки будем честны, у нас в соперниках «Челси» и «Ювентус», — сказал Ловрен, добавив, что люди наоборот говорят о том, что «Зенит» должен выходить в плей-офф.

«Иногда надо смотреть в лицо реальности. И если мы будем недостаточно хороши, значит, на данный момент мы этого не заслуживаем», — заключил Ловрен.

Сегодня, 2 ноября, «Зенит» сыграет с «Ювентусом» в Турине.