По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 39 008 новых случаев заболевания во всех регионах страны.

Выздоровело за сутки чуть меньше человек — 30 905. В общей сложности число случаев коронавируса в России достигло отметки в 8,59 миллиона, выздоровело от коронавируса 7,4 млн человек. За сутки случилось 1 178 смертей от коронавируса, общее число жертв пандемии в России — 240 871 человек.

Прямо сейчас в России коронавирусом болеет 939 698 человек.

В Москве на утро 2 ноября зафиксировано 5736 новых случаев заболевания коронавирусом, в Санкт-Петербурге известно о 3066 новых заболевших за последние сутки. 2893 новых случая — в Московской области, 1547 новых заболевших — в Самарской области.