Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров высказался о работе с лидерами национальной команды Александром Логиновым и Матвеем Елисеевым.

Слова Башкирова цитирует портал СБР. Тренер отметил, что и Логинов, и Елисеев — это спортсмены, которые занимались не у одного тренера и знают, какие элементы работы им лучше подходят.

Однако, по мнению тренера, есть и обратная сторона. «Во время тренировочного процесса спортсмену сложно объективно оценить ту работу, которую он делает, качество ее выполнения, как она заходит», — сказал Башкиров, добавив, что для этого спортсмену требуется либо тренер, либо опытный спарринг-партнер.

«Если сравнивать Матвея и Саню, Саня обладает хорошим чутьем своего организма, своего самочувствия – он понимает, когда нужно потерпеть, а когда стоит взять паузу, чтобы следующую работу сделать более качественно», — отметил Башкиров, добавив, что в этом вопросе Елисеев чувствует себя не так хорошо.