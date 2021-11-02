Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал, как прошёл приход в его группу Матвея Елисеева.

Напомним, после скандала с Юрием Каминским Елисееву сделали выговор и отправили его тренироваться в группу Башкирова.

В интервью пресс-службе СБР Башкиров отметил, что сейчас идёт рабочий процесс и конфликтных ситуаций нет.

«Было видно, что ему тяжело по сравнению с ребятами. Думаю, он это понял ещё в сентябре, когда мы делали скоростные работы», — сказал Башкиров, добавив, что они с Матвеем решили сделать шаг назад, сделать базовую работу, а в ноябре переходить к скоростной.

«Акцент делаем на подводящей, подготовительной работе, чтобы он мог войти в сезон нормально. Он двигается вперед, но и группа на месте не стоит», — сказал Башкиров.