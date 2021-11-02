Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлениях чемпионки мира Анны Щербаковой на старте олимпийского сезона.

Слова Гончаренко цитирует портал РИА Новости. По словам тренера, само катание Щербаковой на последнем турнире в Будапеште ей очень понравилось.

Гончаренко отметила, что Щербакова ещё не до конца восстановилась, но обретает все больше уверенности, если сравнить с её катанием на контрольных прокатах.

«Аня – боец! Она делает всё, что может на данный момент. Она смело пошла на четверной на первом турнире сезона и далее откатала программу по нарастающей», — сказала Гончаренко.

Напомним, на этой неделе Анна Щербакова выступит на этапе Гран-при в Италии, соревнования пройдут 5-7 ноября в Турине.