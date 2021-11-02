Сборная России завоевала золотые медали в женском эстафетном плавании 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Казани. В составе команды выступили Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова.

Национальная сборная проплыла дистанцию эстафетной гонки 4 по 50 метров вольным стилем за 1.34,92. На первом этапе Розалия Насретдинова показала результат 24,18, второй Арина Суркова преодолела за 23,41. На третьем этапе команду представляла Мария Каменева, ее время – 23,70, завершала гонку Дарья Клепикова со временем 23.63.

Второй результат в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем показала команда Нидерландов, уступив россиянкам 0,55. Третьими стали представительницы Польши. Их отставание чуть больше секунды.

«Я не очень довольна своим этапом и хотела бы улучшить время в индивидуальных заплывах», – отметила участница российской команды Розалия Насретдинова после заплыва в беседе с журналистами.

Напомним, континентальное первенство проходит в Казани со 2 по 7 ноября. Российская мужская команда в аналогичной эстафете стала третьей, пропустив вперед сборные Нидерландов и Италии.