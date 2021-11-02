В Континентальной хоккейной лиге на 3 ноября запланировано пять матчей.

Центральная встреча игрового дня – встреча «Салавата Юлаева» с «Амуром». Команда из Уфы идет на третьем месте в Восточной конференции. «Салават» набрал 36 очков за 25 игр. Отставание от лидера – «Металлурга», составляет восемь очков. «Амур» располагается на десятой строчке на Востоке. Команда набрала только 21 очко за 25 игр. Отставание от «Салавата» — 15 баллов. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

В 14:00 на лед выйдут хоккеисты «Трактора» и «Адмирала». Команда из Челябинска идет на втором месте на Востоке, клуб из Владивостока – в аутсайдерах. «Адмирал» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы.

В 16:30 в Нур-Султане местный «Барыс» сразится с «Йокеритом». Хозяева идут на седьмом месте в Восточной конференции. Финский клуб – один из лидеров. Команда уступает СКА на Западе одно очко.

Матч между «Нефтехимиком» и «Авангардом» состоится в 19:00 по мск. Команда из Нижнекамска идет на 9-м месте на Востоке, Клуб из Омска – на шестом.

В 19:30 начнется матч между «Сочи» и «Куньлунем». Обе команды – аутсайдеры КХЛ. Россияне идут на последнем месте на Западе, представители Китая замыкают таблицу Востока.