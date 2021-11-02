Тренер Александр Жулин выступил с предложением мотивировать возрастных фигуристок дополнительными баллами. Эта мысль пришла ему в голову после выступления Елизаветы Туктамышевой на Гран-при Канады.

24-летняя фигуристка уступила только 15-летней Камиле Валиевой, установившей сразу два мировых рекорда.

«В 17 лет добавлять фигуристке один балл, в 18 – два и так далее. Потому что дело меняется с возрастом», – заявил Жулин.

Тренер добавил, что такая система будет мотивировать спортсменок продолжать карьеру.

Жулин заявил, что Туктамышева превосходно выступила с двумя тройными акселями в произвольной программе. Тренер считает, что немногие молодые фигуристки могут справиться с этим элементом.

На Гран-при Канады Елизавета Туктамышева заняла второе место, на первом расположилась Камила Валиева, замкнула тройку призеров Алена Косторная.