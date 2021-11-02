Двукратный олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпиады в Токио Евгений Рылов прокомментировал заплыв в составе мужской эстафеты 4х50 м вольным стилем на ЧЕ-2021 по плаванию в Казани.

Сборная России в составе Владимира Морозова, Владислава Гринева, Евгения Рылова и Климента Колесникова показала третье место в этом заплыве. Первыми к финишу пришли голландцы, вторыми – итальянцы.

«Личная ответственность за результат? Сложный вопрос…Я изначально говорил и понимал, что не очень хорошо готов к этому чемпионату», – заявил Рылов.

Олимпийский чемпион добавил, что будет стараться выкладываться на максимум в бассейне в следующих гонках, а в эстафете, по его ощущениям не получилось вообще ничего.

Сборная России шла на втором месте перед передачей эстафеты Рылову.