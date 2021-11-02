Второй период матча между СКА и «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился ничьей. Обе команды забросили по шайбе.

Уже через 2 минуты после начала второго периода СКА усилиями Андрея Кузьменко вышел вперед. Началось все с передачи Волкова на Гусева. Тот прострелил на пятак, а Кузьменко оставалось подставить шайбу и отправить мяч в ворота.

На 29-й минуте матча гости сравняли счет. «Металлург» пошел в контратаку. Пашнин с левого края перевел шайбу в центр, Акользин подхватил ее и пробил Юханссона.

По ходу второго периода команды обменялись опасными моментами, но больше забить не смогли.

«Металлург» уверенно удерживает первую строчку Восточной конференции, а СКА – лидер Запада в турнирной таблице КХЛ.