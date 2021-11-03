Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют матчи второго круга на турнире серии «Мастерс» в Париже. Встречи пройдут сегодня, 3 ноября.

Карен Хачанов сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Вчера, 2 ноября, российский теннисист одержал победу над шведом Микаэлем Имером в первом круге турнира. Итоговый результат матча 6:4, 7:5. Встреча длилась 1 час 48 минут.

Медведев и Рублев еще не сыграли ни одного матча на турнире в Париже. Они начнут свое выступление со второго круга.

Даниил Медведев встретится с белорусским теннисистом Ильей Ивашко.

Андрей Рублев поборется за выход в третий круг с американцем Тейлором Фритцем.

Все матчи начнутся одновременно – в 13:00 по московскому времени.

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» в Париже составляет 2 603 700 евро.