Источник, близкий к Российской Премьер-Лиге сообщил о том, что Роспотребнадзор официально запретил проведение матча между «Динамо» и «Краснодаром» в Москве.

Информатор говорит о том, что в московский клуб пришло официальное письмо, которое запрещает проведение матча с «Краснодаром». Высока доля вероятности, что в ближайшее время подобное письмо придет и в «Спартак».

Это значит, что под угрозой матч между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Динамо» сейчас рассматривает вариант обмена кругами с «Краснодаром». Также есть возможность проведения встречи на стадионе «Арена Химки».

«Спартак», вероятно, тоже обратится к руководству подмосковной арены.

Сегодня, 2 ноября, в России выявлено 29 008 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.