Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не тренируется с основным составом по информации портала Fiorentina.

Источник сообщает, что сегодня Александр занимался индивидуально, отдельно от основной группы футболистов. Ранее появилась информация о том, что Кокорин получил легкую травму. У него перенапряжение мышц.

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». Соглашение россиянина с итальянским клубом рассчитано до 2024 года. «Фиорентина» заплатила за Кокорина 4,5 млн евро.

В прошлом сезоне Александр вышел на поле в четырех матчах итальянской серии А. Кокорин не забил ни одного гола. В текущем сезоне форвард сыграл три матча в чемпионате Италии.