Завершилось основное время в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между двумя лидерами – СКА и «Металлургом». Победителя выявить не удалось. Впереди овертайм.

В первом периоде «Металлург» мог выйти вперед, но судьи не засчитали шайбу Андрея Акользина. Рефери долго смотрели повтор и определили у Павла офсайд.

Счет в матче открыл СКА. Андрей Кузьменко на 22-й минуте переправил шайбу в ворота голкипера «Металлурга», замкнув прострел Гусева.

На 29-й минуте гости сравняли счет усилиями Павла Акользина. Он с центра площадки вылетел на ворота Юханссона и пробил его.

В самом начале третьего периода – на 41-й минуте Андрей Кузьменко снова вывел СКА вперед, забив шайбу прямо под перекладину.

Через 12 минут Никита Коростелев сравнял счет, бросив шайбу в дальнюю девятку.

СКА и «Металлург» – лидеры Западной и Восточной конференции КХЛ.