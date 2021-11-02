Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал заявление по поводу совместного проекта с экс-футболистом «Милана» и сборной Нидерландов Кларенсом Зеедорфом.

Напомним, Хабиб и Зеедорф основали в Дубае спортивную школу Seedorf Khabib Performance Club. Нурмагомедов заявил, что он не остановится на этом. Экс-боец планирует создавать школы по всему миру.

«Совместно с моим другом, Кларенсом Зеедорфом, мы будем создавать футбольные школы по всему миру.», – написал Хабиб в своем Instagram.

Нурмагомедов добавил, что в этих школах будут комбинироваться занятия по футболу и смешанным единоборствам и посоветовал следить на новостями.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. На его счету 13 побед в UFC и 29 – в ММА.